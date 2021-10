São Paulo e Santos ficam no 1-1 e seguem perto do Z4

São Paulo e Santos ficaram no empate em 1 a 1 nesta quinta-feira, no Morumbi, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, clássico que marcou o retorno da torcida são-paulina a sua casa. O Tricolor foi superior ao Peixe no geral, mesmo tendo saído atrás no placar com apenas cinco minutos, mas o domínio não foi suficiente para sair de campo com um resultado positivo. O gol santista foi marcado por Carlos Sánchez. Calleri empatou de pênalti, balançando as redes pela primeira vez desde que retornou ao clube.

Com o resultado, o São Paulo se manteve na 14ª colocação, agora com 29 pontos, e o Santos também ficou estagnado em 16º lugar, se mantendo como o primeiro time fora da zona de rebaixamento. As duas equipes seguem flertando com o Z4 e precisam voltar a vencer. O Tricolor chegou ao quarto jogo consecutivo sem um resultado positivo. Já o Peixe soma 11 partidas sem triunfar.

O próximo jogo do São Paulo acontece na segunda-feira, contra o Cuiabá, fora de casa. O Santos, por sua vez, encara o Grêmio, na Vila Belmiro, em mais um confronto direto na luta contra o rebaixamento.