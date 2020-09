São Paulo e Palmeiras passam susto, mas vencem no Brasileirão

São Paulo e Palmeiras passaram susto, mas venceram suas partidas este domingo pelo Campeonato Brasileiro- Brasileirão. Pela manhã, o Verdão conseguiu a virada em cima do RedBull Bragantino em atuação de gala do jovem Gabriel Veron.

Veron, que tem apenas 18 anos, comemorou o retorno com bola nas redes no Campeonato Brasileiro e o fato de ter renovado o contrato com o clube paulista. Ele assinou até setembro de 2025 e tem multa rescisória para o exterior de 60 milhões de euros (R$ 377 milhões).

O São Paulo se reabilitou no Campeonato Brasileiro neste domingo, ao vencer o Fluminense de virada no Morumbi por 3 a 1, em duelo válido pela 8ª rodada. Wellington Silva, aos 41 minutos do primeiro tempo, abriu o placar para o Fluminense. Mas na etapa final, Brenner e Luciano, ambos do tricolor carioca em 2019, viraram para o São Paulo.

Nos acréscimos da etapa final, ainda sobrou tempo para Vitor Bueno arriscar um belo chute de fora da área e fazer o terceiro. O resultado coloca o São Paulo na vice-liderança momentânea do Brasileiro, um ponto atrás do líder Internacional. Já o Fluminense fica na sétima posição com a derrota.