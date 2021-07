São Paulo e Palmeiras ficam no 0-0

No jogo que serviu de prévia para as quartas-de-final da Copa Libertadores, São Paulo e Palmeiras ficaram no 0-0 na noite deste sábado no Morumbi. O jogo valeu pelo Campeonato Brasileiro, que tem o Verdão na liderança e o Tricolor patinando na zona da degola.

VAR- O São Paulo reclamou muito de marcações do VAR, que anularam gols do time. O último deles, que gerou maior reclamação, foi anotado e anulado aos 43′ do segundo tempo.

LIBERTA E TESTE- O grande teste para as duas equipes vai ser agora em agosto na Libertadores. Atual campeão e favorito, o Palmeiras nunca venceu o São Paulo pelo torneio.