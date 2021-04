São Paulo e Flamengo estreiam na Libertadores esta terça

Nesta terça-feira (20), começa a fase de grupos da Copa Conmebol Libertadores. O SBT transmite, com exclusividade, Sporting Cristal (PER) x São Paulo e Vélez Sarsfield (ARG) x Flamengo na principal competição de clubes das américas. O time paulista já está em Lima para enfrentar o Sporting Cristal em um jogo que acontece a partir das 21h15, no Estádio Nacional de Lima, com narração de Téo José e comentários de Mauro Beting e do jogador convidado Edmilson. A partida será exibida pela emissora nas praças SBT São Paulo + Estado de São Paulo, SBT Porto Alegre, e Rede Massa de Curitiba e de Maringá.

Já Flamengo x Vélez Sarsfield acontece em Buenos Aires, no mesmo horário, no estádio José Amalfitani, com narração de Luiz Alano e comentários de Mauro Cézar Pereira e do jogador convidado Léo Moura. A transmissão poderá ser vista no SBT Rio de Janeiro, SBT Pará, SBT Brasília, SCC SBT (Santa Catarina), TV Jangadeiro (Fortaleza), TV Norte (Manaus), TV Serra Dourada (Goiânia), SBT MS, TV Allamanda (Porto Velho), TV Norte Amazonas, TV Jornal (Recife), TV Tambaú (João Pessoa), TV Alterosa (Juíz de Fora), TV Difusora (São Luiz), Rede Massa (Foz do Iguaçú), Rede Massa (Londrina), TV Ponta Negra (Natal), Rede Massa (Ponta Grossa) e TV Alterosa (BH).