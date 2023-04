São Paulo agora é cachaça

Foi no dia 25 de janeiro de 1930 que um dos maiores clubes do Brasil nasceu. Único time Tricampeão Mundial no Brasil, vencedor dos torneios de 92, 93 e 2005, com uma das maiores torcidas do país, cerca de 18 milhões, e somando títulos nacionais e internacionais, 18 conquistas no total, o São Paulo F. C. um dos maiores times brasileiros. Como forma de homenagear esse gigante brasileiro, a Cachaça Seleta resolveu unir a paixão pelo futebol à outra nacional, tão grande quanto. Duas paixões que unem os brasileiros, representadas pela Cachaça Seleta Tricolor, um produto licenciado em homenagem ao Tricolor.

“De todas as características do povo brasileiro, que o diferenciam dos demais, duas paixões se destacam: cachaça e futebol. Não há dúvida do quanto toda sua alegria, jovialidade e acolhimento tem essas duas paixões como alicerce para sua personalidade” – declara Gilberto Luiz, diretor executivo da marca

A bebida faz parte da série Seleta Times, que busca homenagear times consagrados do futebol brasileiro através de cachaças exclusivas. A garrafa de 700ml conta com um rótulo especial que simula uma camiseta do tricolor, com as cores do time e o logo do clube. Com aroma adocicado e frutado, a cachaça possui cor levemente dourada e brilhante, além de ser destilada em alambiques de cobre e armazenada por dois anos e meio em tonéis de umburana.

“Não há como desassociar futebol e cachaça em nossa cultura, por isso decidimos presentear nossos seletos clientes apaixonados pelo São Paulo com uma bebida exclusiva, algo que poderão apreciar torcendo em momentos especiais ou simplesmente guardando como item colecionável”, afirma Gilberto.

Com graduação alcoólica de 42%, é uma bebida bastante versátil e pode ser consumida tanto pura como na produção de drinks como a clássica caipirinha. “Além de ser um item obrigatório para qualquer torcedor fanático pelo Tricolor ou colecionador de produtos relacionados ao universo do futebol, é uma bebida bastante saborosa e que pode ser apreciada com aperitivos clássicos enquanto acompanha uma partida de jogo com a família e com os amigos”, finaliza.

A garrafa será vendida por R$39,90, preço especial de lançamento, e pode ser encontrada na loja virtual da marca www.lojaseleta.com.br

Sobre a Seleta

A história de uma das cachaças de alambique mais tradicionais – e apreciadas – do país começou com a ousadia do salinense Antônio Rodrigues que, em 1980, fundou a Seleta. Toda a produção da Seleta está concentrada na Fazenda Engenho dos Rodrigues, em Salinas, cidade localizada no sertão de Minas Gerais. Conhecida como a Capital Nacional da Cachaça, Salinas recebeu em 2012 o selo de Indicação Geográfica do INPI pelas características do clima, solo e localização geográfica, responsáveis pela singularidade das cachaças produzidas na região. Saiba mais em https://cachacaseleta.com.br/