São Paulo cai pro Vasco e Diniz se complica

O São Paulo mostrou maior volume de jogo, atacou mais, mas no fim acabou perdendo para o Vasco por 2 a 1 na tarde deste domingo em São Januário. O argentino Cano marcou duas vezes para os cruz-maltinos e Reinaldo, já nos acréscimos, diminuiu cobrando pênalti anota pela tecnologia do VAR. A situação do técnico Fernando Diniz à frente do Tricolor do Morumbi ficou complicada após o resultado.

O time do treinador ameaçado tem agora 3 pontos no campeonato com 1 vitória e 1 derrota- não houve o jogo da primeira rodada depois que 10 jogadores do Goiás foram diagnosticados com o novo coronavírus.