São Paulo cai pro Fortaleza no Morumbi

O Fortaleza venceu o São Paulo por 1 a 0 neste sábado (17), pela 12ª rodada da Série A do Brasileiro. No Morumbi, o time cearense conseguiu o resultado com gol de Robson e engatou uma sequência de três vitórias consecutivas na competição – antes, superou Corinthians (1×0) e América-MG (4×0).

Com o resultado, após o jogo, a equipe subiu para 2ª posição com 24 pontos, apenas um atrás do Palmeiras. No entanto, após a vitória do Atlético/MG contra o Corinthians, o Leão terminou o sábado em terceiro. O próximo duelo é diante do Bragantino, domingo (25), às 16h, na Arena Castelão.

Já os paulistas seguem na 14ª posição, com 11. Na terça (20), às 21h30, entram em campo contra o Racing-ARG na Argentina pelas oitavas de final da Taça Libertadores. Pelo Brasileirão, enfrentam o Flamengo no domingo (25), às 16h, no Maracanã, no Rio de Janeiro.