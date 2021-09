São Paulo cai pro Fortaleza na Copa do Brasil

O Fortaleza venceu o São Paulo por 3 a 1 e agora vai decidir com o Atlético Mineiro vaga na final da Copa do Brasil. Em noite de grande exibição no Castelão, o Fortaleza despachou o São Paulo da Copa do Brasil ao vencer por 3 a 1, gols de Ronald, Henríquez e David. Gabriel Sara descontou para o time do Morumbi.

No jogo de ida, as duas equipes empataram em 2 a 2, após o São Paulo ter o aberto 2 a 0. Com o resultado, a equipe cearense se vinga da eliminação nos pênaltis para o Tricolor na edição passada e enfrentará o Atlético Mineiro na semifinal.