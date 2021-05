São Paulo bate Sporting Cristal e passa em 2º

O São Paulo goleou o Sporting Cristal (PER) na noite desta terça-feira (25), por 3 a 0, pela sexta rodada do Grupo E da Libertadores, no Morumbi. Os gols da vitória foi marcado pelo zagueiro Bruno Alves, um golaço do atacante Rojas e um tento de Vitor Bueno. O tento do defensor foi o de número 300 pelo Tricolor na história da Libertadores da América.

Com esse resultado, o Tricolor se classificou às oitavas de final da Liberta na segunda colocação do Grupo E, com 11 pontos. A liderança da chave ficou com o Racing (ARG), que venceu o Rentistas e ficou com 14 pontos conquistados.

O São Paulo volta a campo neste sábado (29), às 19h, para enfrentar o Fluminense, no Morumbi, em partida válida pela primeira rodada do Brasileirão de 2021.