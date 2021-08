São Paulo bate Sport no Recife e se recupera

Depois de ser derrotado e eliminado pelo Palmeiras da Copa Libertadores no meio da semana por 3-0, o São Paulo voltou a campo na noite deste domingo e se recuperou. Jogando pelo Campeonato Brasileiro, o Tricolor foi ao Recife e venceu o Sport por 1 a 0- gol de Pablo, subindo assim na tabela. O jogo foi bem parado e, com veteranos, o Sport não esboçou reação.

O Santos recebeu o Inter RS em casa e ficou no empate em 2 a 2. Já o Corinthians venceu mais uma.

Com o resultado, o Tricolor assumiu a 12ª colocação, com 21 pontos e está a apenas três pontos do G6, grupo que garante vaga na próxima edição da Copa Libertadores. O Sport, por sua vez, continua na zona de rebaixamento, mais precisamente em 18º lugar, mas pode cair para a vice-lanterna caso o América-MG vença o Red Bull Bragantino nesta segunda-feira, em Belo Horizonte.

Agora o São Paulo volta o foco para o jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, contra o Fortaleza, na próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no estádio do Morumbi.