O São Paulo conseguiu vencer o Grêmio por 2 a 1 na noite deste sábado após marcar nos acréscimos.Com gols de Vitor Bueno e Igor Gomes, o Tricolor paulista garantiu 18 pontos no Campeonato Brasileiro e se afastou da zona de rebaixamento. Vanderson marcou para o único gol do Grêmio, que segue com dez pontos.

Às vésperas da decisão na Libertadores com o Palmeiras, o São Paulo lutou até o fim para subir na tabela e fazer valer o fator casa. O jogo decisivo contra o Verdão acontece na próxima terça-feira no Allianz Parque. O jogo no Morumbi ficou no 1 a 1 e o Tricolor precisa marcar pelo menos um gol, já que um empate sem gols já garanta a vaga para o alviverde. O Palmeiras nunca eliminou o São Paulo na competição continental.