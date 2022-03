São Paulo bate Corinthians e faz final com Palmeiras

O São Paulo venceu o Corinthians por 2 a 1 na tarde deste domingo em jogo semifinal do Campeonato Paulista e agora fará a final contra o Palmeiras, reeditando a final de 2021, quando Tricolor sagrou-se campeão.

Com quase 54 mil torcedores no Morumbi, o Tricolor construiu o resultado com gols de Welington e Alisson, enquanto o Timão diminuiu com Jô.

O São Paulo abriu 2 a 0 e o Corinthians só descontou no final da partida depois de erro bisonho do goleiro Jandrei. O atacante Jo aproveitou e diminuiu a diferença.