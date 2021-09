São Paulo bate Atlético-GO e se distancia do Z4

O São Paulo se recuperou no Campeonato Brasileiro ao vencer o Atlético Goianiense por 2 a 1 na tarde deste domingo. Com o resultado, o Tricolor se afastou da Zona do Rebaixamento e melhorou o clima depois de ter sido eliminado na Copa do Brasil no meio da semana.

O time do Morumbi abriu o placar com Rigoni e ampliou com Luciano. O Atlético-GO descontou com Matheus Barbosa. A vitória deixou o São Paulo com 25 pontos, a quatro da zona do rebaixamento.

Jonathan Calleri fez sua reestreia pelo São Paulo, entrando na vaga de Luciano, já na reta final do segundo tempo, e teve boas participações nas ações ofensivas, mas não a ponto de balançar as redes. Gabriel Neves, outro reforço tricolor, também foi acionado na etapa complementar, substituindo Rodrigo Nestor.

O próximo compromisso de Crespo e seus comandados no Brasileirão acontece na quarta-feira, contra o América-MG, no Morumbi, um duelo direto na luta contra o rebaixamento. Já o Atlético-GO encara o Cuiabá no domingo que vem.