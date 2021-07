São Paulo atropela Racing e avança na Libertadores

O São Paulo atropelou o Racing por 3 a 1, na Argentina, e carimbou sua vaga nas quartas de final da Libertadores, nesta quinta-feira (20). Marquinhos e Rigoni, iluminados na partida, marcaram os gols do Tricolor, que não vencia fora do Morumbi, no torneio continental, desde 2005. Correa diminuiu para os donos da casa.

Próximos confrontos

O São Paulo aguarda o vencedor de Palmeiras e Universidad Católica para conhecer o adversário das quartas de final da Libertadores. Antes disso, porém, o Tricolor enfrenta o Flamengo, em pleno Maracanã, no domingo (25), às 16h.