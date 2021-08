São Paulo abre 2-0, mas toma empate no final

O São Paulo esteva com a vitória na mão no Morumbi na noite desta quarta-feira, mas deixou escapar nos últimos minutos de jogo. Depois de abrir 2 a 0, com gols de Rigoni, a equipe de Hernán Crespo viu o Fortaleza buscar o empate por 2 a 2 no primeiro duelo válido pelas quartas de final da Copa do Brasil. Os gols dos cearenses foram marcados por Yago Pikachu e Romarinho.

A torcida tricolor não perdoou o goleiro Tiago Volpi, que teria falhado no primeiro gol do Fortaleza. O resultado faz com que as duas equipes rumem ao segundo jogo precisando da vitória. Um novo empate, independentemente da quantidade de gols marcados, levará a decisão do confronto para os pênaltis.

O duelo da volta está marcado para o próximo dia 15 de setembro, no Castelão. No fim de semana, as equipes voltam as atenções para o Brasileirão. O São Paulo visita o Juventude no domingo (29), às 16h (de Brasília). No dia seguinte, o Fortaleza recebe o Cuiabá, às 21h30 (de Brasília).