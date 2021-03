São Lucas e Unimed; leitos da Covid-19 com respiradores lotados

Os dois principais hospitais particulares de Americana, São Lucas e Unimed, estão com os leitos com respiradores destinados para coronavírus lotados. A informação é da prefeitura de Americana no boletim atualizado da doença no município.

Veja os números de todos os hospitais da cidade:

No Hospital Municipal a taxa de ocupação é a seguinte: 47% com respiradores (de 17 no total, 8 ocupados) e 78% sem respiradores (de 18 no total, 14 ocupados). No Hospital São Lucas, a taxa de ocupação de leitos é de 100% com respiradores (de 10 no total, 10 ocupados) e 35% sem respiradores (de 17 no total, 6 ocupados); no Hospital São Francisco a taxa é de 33% de leitos com respiradores (de 15 no total, 5 ocupados) e de 22% sem respiradores (de 18 no total, 4 ocupados) e no Hospital Unimed a taxa é de 93% de leitos com respiradores (de 14 no total, 13 ocupados) e de 61% de leitos sem respiradores (de 18 no total, 11 ocupados).