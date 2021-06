O Santos venceu o São Paulo por 2 a 0 na noite deste domingo e ajudou a afundar ainda mais o time do técnico Hernán Crespo. O Peixe subiu na tabelo e o Tricolor segue sem vencer no campeonato, com apenas dois pontos ganhos e na zona do rebaixamento. O Corinthians foi à Bahia e ficou no empate.

O Santos dominou o clássico e abriu os 2 a 0 ainda no primeiro tempo. Os gols foram anotados por de Marinho (falta) e Pirani.