Santos humilha Boca e vai à final da Libertadores

O Santos de Cuca, Marinho e Soteldo não tomou conhecimento do poderoso Boca Júniors (ARG) e atropelou o time de Carlitos Tevez por 3 a 0.

Com gols de Pituca, Soteldo e Lucas Braga, o Peixe não deu chances ao time argentino, que ainda teve um jogador expulso na segunda etapa.

A primeira partida havia sido 0 a 0 e o Santos só se classificaria com vitória. O time do técnico Cuca pressionou desde o início da partida e abriu o placar com o meia Pituca. O Boca não conseguiu demonstrar reação.

O time argentino teve alterações no intervalo, mas o ritmo da partida foi o mesmo. Ainda antes dos 10 minutos do segundo tempo o jogo já estava 3 a 0, um anticlímax para o Boca.

O adversário do Santos será o Palmeiras, que passou sufoco contra o River Plate para garantir a vaga na final.