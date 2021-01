Santos encara Boca Jrs para ir à final da Libertadores

Depois de empatar o jogo de ida em La Bombonera em 0 a 0, o Santos vai a campo esta quarta-feira para encarar o poderoso Boca Jrs da Argentina pelo jogo que decide o adversário do Palmeiras na final da Copa Libertadores da América. O Verdão passou pelo River Plate/ARG mesmo perdendo em casa por 2 a 0.

O Peixe precisa de uma vitória simples para avançar e decidir o título contra o Palmeiras no dia 30 de janeiro, no Maracanã. Empate sem gols leva a disputa para os pênaltis e igualdade com gols classifica o time argentino.

O Santos deve começar a partida decisiva com: João Paulo, Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Diego Pituca e Soteldo; Marinho, Kaio Jorge e Lucas Braga (Sandry).