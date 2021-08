Santos e Corinthians ficam no 0-0 em jogo feio

O Corinthians foi melhor que o Santos na tarde deste domingo, desperdiçou chances claras, chegou a ter gol e pênalti anulados devido ao VAR, mas os donos da casa seguraram o empate, na Vila Belmiro. O clássico da 15ª rodada do Campeonato Brasileiro terminou 0 a 0.

Na tabela

O resultado deixou o Santos com 20 pontos, na oitava posição. O Timão, agora, tem 18 pontos e é o 11º.

Resumo

Como era de se esperar, o Santos tomou a iniciativa do jogo, enquanto o Corinthians se concentrou em fechar os espaços e aproveitar os contra-ataques. Ao fim do primeiro tempo, os visitantes foram mais bem sucedidos na proposta de jogo. Com exceção de uma finalização de Marcos Leonardo, o Peixe pouco incomodou. Em compensação, João Paulo precisou fazer três grandes defesas.

A primeira em chute de Mosquito, cara a cara, após passe de Giuliano, que, aliás, deixou boas impressões logo na estreia. Depois, foi a vez de Adson servir Jô. O centroavante, na pequena área, também parou no arqueiro santista. Por fim, Fagner arriscou de longe, mirou o ângulo, mas viu João Paulo voar na bola.

Na segunda etapa, a superioridade do Corinthians aumentou, ficou mais evidente. Adson teve oportunidade de frente para o gol e também parou em João Paulo. A bola só entrou quando Jô escorou cruzamento de Mosquito, mas o lance foi anulado por impedimento do ponta, no início da jogada.

O VAR também entrou em ação para levar o árbitro a cancelar um pênalti de Madson em Mosquito. Fernando Diniz, que levou cartão por reclamação, não conseguiu arrumar o time com as trocas e, no fim, o empate acabou sendo lucro para os mandantes nesta tarde.

PRÓXIMOS JOGOS O Santos recebe o Libertad-PAR, quinta-feira, na Vila, às 21h30, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. No domingo, o Peixe voltará a jogar pelo Brasileirão, diante do Fortaleza, no Castelão, às 18h15.

O Corinthians volta a campo no domingo, pelo nacional de pontos corridos, quando receberá o Ceará, na Neo Química Arena, às 16 horas.