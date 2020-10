Santon defende foco na educação em 5 pontos

O candidato a vereador Thiago Santon Milani, que atua no ramo da construção civil e hoje cursa engenharia, aposta em 5 pontos para melhorar a educação em Americana. Filho de uma ‘referência dentro das escolas do estado que foi diretora de 5 escolas’, aposta na experiência que teve em casa desde cedo. Leia abaixo-

1-Valorizar os docentes e a equipe escolar

Incentivar uma formação centrada nas especificidades da escola e preocupada em responder aos problemas identificados. Isso não significa abandonar os conteúdos de base, mas dar mais atenção às prioridades de cada lugar. Com o foco certo, os educadores se sentirão mais valorizados e serão estimulados a refletir sobre suas práticas e transformá-las.”

2- Incentivar a tecnologia à sala de aula

As ações nessa área precisam ser descentralizadas e focadas em quem está na ponta para que o professor se sinta seguro para usar as tecnologias a favor da aprendizagem

3 – Criar mecanismos para melhorar o clima escolar

4 – Cuidar da qualidade e do acesso à Educação Infantil

Para que essas novas ferramentas e abordagens sejam colocadas a favor da aprendizagem, é necessário investir na formação docente e ampliar os recursos disponíveis

De acordo com a LDB compete ao município oferecer o Ensino Infantil gratuito dos 0 aos 6 anos e esse fornecimento obrigatório no sistema municipal deverá ser pleno, precedendo a qualquer ato de municipalização do ensino fundamental;

5- Funcionamento das creches e pré escolas durante as férias;

Em síntese: as creches integram o sistema educacional e devem seguir as diretrizes deste sistema. Nas férias escolares há necessidade de atender aquelas crianças que não têm condições familiares ou sociais de permanecer, em segurança e com os devidos cuidado em casa. Nesse caso, o planejamento das atividades deve ser feito em conjunto pela assistência social, educação, saúde, esporte, cultura, segurança pública garantindo o pleno funcionamento