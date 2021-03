Santista Jeanswear. As trends para ficar de olho em 2021

A gerente de Inovação e Design da Santista Jeanswear, Sueli Pereira, analisou os desfiles de moda que ocorreram esse ano e os conteúdos de moda que devemos ficar atentos nesse ano, para repaginar e ousar em novas interpretações. Sueli selecionou alguns trends para ficarmos de olho. Confira:

– Pernas Largas: As calças com silhuetas mais largas são uma tendência genuína para a primavera, mostrando seu lado elegante com cara de alfaiataria ou mais despojado fazendo a linha skatista. O importante é mostrar conforto e versatilidade na peça ideal com tecidos mais leves como os artigos Ray e Ray Orion, da Santista Jeanswear.

– Cortar e manter: Já pensou na área abaixo da caixa torácica e logo antes da cintura? Os recortes abriram caminho para vestidos, tops e calças, apimentando looks conservadores graças a vislumbres de pele amostra, ocultando e revelando em igual medida.

– O retorno do espartilho: Peças mais estruturadas que marcam cintura e lembram os corsets, que evocam a sensualidade e deixam de lado o visual relaxado e confortável.

– Entre as linhas: Existe algo mais energizante do que listras? Quanto maior, mais corajosa, melhor. As listras remetem ao visual fresco, com neon podem revigorar os looks novamente. Nos itens jeans é possível usar laser ou tecnologias semelhantes para criar esse visual.