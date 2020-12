Santista Jeanswear apresenta verão 2022

A Santista Jeanswear, marca referência em denim na América Latina, lança sua nova coleção de verão 2022 reforçando o índigo Santista, uma marca registrada da empresa, com tecidos em alto power de stretch, conforto e maior largura. Por conta da pandemia, o lançamento foi apresentado em formato 100% digital na última quinta-feira (03).

Momentos desafiadores como o que estamos passando, forçaram as marcas a uma reinvenção e a uma remodelação para atender as necessidades do mercado. A Santista Jeanswear elevou a outro nível o Stretch Power e a largura do tecido devido aos constantes investimentos, inclusive durante a pandemia. Com isso, a empresa oferecerá produtos Super Premium, com a melhor cor, a melhor estrutura, o maior conforto e alto desempenho em lavanderia.

Os grandes diferenciais dessa coleção são os tecidos nas cores Lazuli e Galaxy, uma das cores mais intensas e versáteis do mercado. Para chegar nessa coleção, a equipe da Santista trabalhou durante um ano inteiro para entregar um leque completo de opções que vão do básico ao diferenciado, para permitir as mais diversas interpretações.

Entre as novidades na família Icon estão os artigos Justin Lazuli, Justin Galaxy e o Soft First Denim; na família Free de stretchs os lançamentos são o New West, New Glue, AXL Plus, Scape Galaxy, New Sandler e Aurora Lazuli. A Santista reforçou a linha Tri-blend®, com os lançamentos Queen Triblend, New Extreme Triblend e Absolut Lazuli Triblend, tecidos com alto power, alto recover e maior largura, resultando em maior performance para o consumidor e confeccionista.

Ainda no segundo semestre de 2020, a marca investiu em novos acabamentos e aspectos inteligentes para oferecer maior valor agregado ao consumidor, como a linha Bio Protect Antiviral, inovação 100% brasileira, que se mostrou eficiente para inativar o vírus SARS-CoV-2 em até 3 minutos, com 99,8% de eficiência.

Nesse período a Santista reforçou a suas comunicações, com conteúdo atualizado sobre tendência de comportamento, estilo e lavanderia em suas redes sociais e site.

Sobre a Santista

A Santista é marca de origem brasileira criada em 1929, é uma das principais produtoras do autêntico denim no país e tecidos para roupas profissionais. Com um posicionamento que se estende do mercado nacional ao internacional, apoiando seus clientes com equipes especializadas de consultoria de produto, moda e lavanderia. Reconhecida por 23 anos como a marca TOP OF MIND de uniformes no Brasil.

A Santista traz em seu DNA inovação, sustentabilidade e tradição em coleções atualizadas com as tendências globais e produtos tradicionais e tecnológicos para uniformização.