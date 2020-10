Completando quase uma semana do início oficial da campanha eleitoral 2020, o calçadão de Americana já é palco da ultrapassada tática política dos famosos santinhos jogados pelo chão.

Neste sábado, quem esteve no local pode perceber diversos santinhos do candidato do PT Pascal Citrus jogados pelo chão. Apesar de pouca quantidade, o material estava espalhado em vários pontos do calçadão.