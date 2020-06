Santa Rosa e São Jorge sem água nesta terça

A Coden Ambiental, responsável pelos serviços de água, esgoto e manejo de resíduos sólidos em Nova Odessa, vai interromper o fornecimento de água aos moradores dos bairros Jardim Santa Rosa e Jardim São Jorge na próxima terça-feira (23). A interrupção ocorrerá das 7h30 às 17h e faz parte da etapa final da obra de substituição da rede de distribuição domiciliar do Santa Rosa, iniciada em outubro do ano passado.

Durante a parada programada desta terça, profissionais da empresa Cadre Engenharia Ltda – contratada para executar a substituição da tubulação do Santa Rosa – vão interligar a nova rede de distribuição do bairro à adutora de 250 milímetros de diâmetro existente na esquina das ruas XV de Novembro e João Bassora. O procedimento será acompanhado por técnicos da Coden, que é responsável pelo saneamento básico no município.

“Estamos com 93% da obra concluída. Com a interligação, partiremos para a fase final. Teremos de suspender o abastecimento também no São Jorge porque a adutora na qual a nova rede do Santa Rosa será ligada é a mesma que abastece o bairro. No entanto, faremos o procedimento no menor tempo possível para que o abastecimento seja retomado antes do prazo previsto”, afirmou o diretor técnico da Coden, Eric Padela.

A empresa orienta os moradores que não têm caixa d’água a fazerem reserva antecipada, para que não fiquem desabastecidos no período. Em caso de dúvidas, o consumidor pode ligar no telefone 0800-7711195 ou mandar mensagem pelo WhatsApp – 19 99599-7766.

A modernização da rede de água do Santa Rosa foi orçada em R$ 3,2 milhões e prevê a substituição de 6,2 quilômetros de encanamento antigo por tubos de PEAD (polietileno de alta densidade), que são mais resistentes e têm garantia de 100 anos. A obra contempla ainda a implantação de 1,4 mil metros de rede em trechos novos, ainda sem cobertura, e a troca de 1.298 ligações domiciliares. A substituição contemplará 21 ruas e beneficiará aproximadamente 50% da população do bairro. A outra metade foi atendida em 2015, quando a companhia trocou toda a tubulação do Jardim Bela Vista.