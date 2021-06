Santa Bárbara zera demanda de mais quatro tipos de exames

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste afirmou, nesta sexta-feira, que zerou a fila de espera de mais quatro exames e reduziu o tempo de espera para exames e consultas com especialistas.

Com o Novo Centro de Exames e Diagnósticos, entregue no fim de 2020 e por meio de serviços contratados e referenciados no Estado, foram realizados 1.437 exames de espirometria, retossigmoidoscopia, mapeamento de retina adulto e urodinâmica – zerando a demanda destes tipos de exames.

No início do ano já havia sido “zerada” a fila de espera de outros 11 tipos de exames: tomografia sem contraste, densitometria óssea e ultrassons de rins e vias urinárias, parede abdominal, região inguinal, tireoide, pélvica, abdômen superior, próstata, cervical e partes moles.

Paralelo à ampliação na oferta de exames, a Prefeitura também segue reduzindo o tempo de espera para agendamento de novas consultas em diversas especialidades atendidas na rede municipal. Os pacientes que são encaminhados para primeira consulta nas especialidades de acupuntura, cardiologia, cirurgia geral, cirurgia torácica, cirurgia de cabeça e pescoço, neuropediatria, neurologia, pneumologia, gastroenterologia, oftalmologia infantil, ortopedia, otorrinolaringologia, urologia e cardiologia infantil atualmente são agendados entre uma semana a 10 dias. Em alguns casos, como ortopedia, a fila histórica já chegou a ter em média 2 mil pacientes a espera de primeira consulta, sendo essa a primeira vez em 20 anos que essa especialidade tem a sua demanda zerada.

Em novembro do último ano, o Município iniciou parceria com a Faculdade São Leopoldo Mandic para a realização de cirurgias pediátricas. Desde então já ocorreram 587 encaminhamentos para procedimentos. Atualmente, todo encaminhamento que chega até a Central de Regulação Municipal é agendado para avaliação com cirurgião pediátrico no Hospital Santa Bárbara.

Durante sua participação no Jornal Santa Bárbara Hoje, da Rádio Santa Bárbara FM 95,9 MHz, o prefeito Rafael Piovezan lembrou das ações realizadas nos últimos anos na Saúde Pública barbarense e lembrou que o programa ‘Seu Exame’, o maior da história do Município, resultará em novos avanços. “Trata-se de uma ação contínua, em um amplo projeto de transformação. Começou lá atrás com o ‘Zera Fila da Saúde’, passou pelas novas estruturas da Saúde Pública, entre elas o Centro de Exames e Diagnósticos, e agora chega ao ‘Seu Exame’, que terá início nos próximos dias. Aumentamos a oferta de serviços ao cidadão, conseguimos zerar demandas em diversas especialidades e vamos acelerar ainda mais rumo às novas melhorias para a nossa Saúde”, comentou o prefeito.

“Seu Exame”

Nas próximas semanas a Prefeitura dará início ao programa “Seu Exame”, que oferecerá 30 mil exames e procedimentos gratuitos ao cidadão barbarense, em um investimento de mais de R$ 3 milhões. O credenciamento de clínicas responsáveis pela realização dos exames já foi realizado.

O programa “Seu Exame” reúne exames e procedimentos de diversas especialidades médicas. Serão oferecidos ultrassonografias de diversos tipos, ecocardiografias, endoscopias, colonoscopias, eletroneuromiografias, Doppler Vascular/Neuro e diversos, exames otoneurológicos, BERA, polissonografias, Holter, M.A.P.A., manometrias, Phmetrias, eletroencefalogramas adulto e infantil, além de procedimentos.