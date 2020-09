Santa Bárbara. Vereadores votam hoje nome de ponte e honrarias

Os vereadores barbarenses devem apreciar um projeto de lei e dois projetos de decreto-legislativo, além de sete moções, amanhã (1º de setembro), a partir das 14h, durante a 31ª Reunião Ordinária do ano. A sessão, realizada por videoconferência, pode ser acompanhada por transmissão, ao vivo, pela rádio Santa Bárbara FM (95,9MHz), pelo site www.camarasantabarbara.sp.gov.br e pelas páginas da Câmara no Facebook (@camaradesbo) e no Youtube (@cmsbo).

Inicialmente, os parlamentares devem discutir e votar o Projeto de Lei nº 28/2020, de autoria do vereador Isac Sorrillo (Republicanos), que denomina a ponte localizada no Corredor Metropolitano, entre a Avenida Conceição Martins Machado, sobre o ribeirão dos Toledos como “Ponte Motorista Benedito Aparecido Rezende – Bigode”.

Os outros dois projetos dispõem sobre a concessão do Título Honorífico de Cidadão Barbarense, certificando os homenageados como cidadãos de Santa Bárbara d’Oeste, embora não tenham nascido no Município. A vereadora dr.ª Germina Dottori (Podemos) homenageia o farmacêutico e empresário José Roberto Salvador por meio do Projeto de Decreto-legislativo nº 12/2020 e o vereador Edivaldo Meira, o Batoré (Patriota) concede a honraria ao ex-vereador e comerciante Reinaldo Corse por meio do Projeto de Decreto-legislativo nº 14/2020.

Serão apreciadas, ainda, as moções 349 a 354 e 356/2020.

As sessões ordinárias no Legislativo barbarense estão sendo realizadas de maneira remota em virtude das recomendações de prevenção à propagação do novo coronavírus. O atendimento presencial ao público na sede da Casa de Leis está interrompido, mas o contato pode ser feito via site oficial, através do link “Fale Conosco”, e pelo telefone (19) 3459-8900, por meio do qual o munícipe pode agendar horário para protocolo.