Vereadores aprovam empréstimo de R$3 milhões para obra do DAE

Os vereadores barbarenses aprovaram um projeto de lei, além de 12 moções, na tarde desta terça-feira (21), durante a 25ª Reunião Ordinária do ano, realizada por videoconferência e transmitida, ao vivo, pela rádio Santa Bárbara FM (95,9MHz), pelo site www.camarasantabarbara.sp.gov.br e pelas páginas da Câmara no Facebook (@camaradesbo) e no Youtube (@cmsbo).

O Projeto de Lei nº 34/2020, aprovado por unanimidade, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial ao Orçamento do Município para o exercício de 2020. De acordo com a proposta de autoria do Poder Executivo, o crédito adicional, no valor de R$ 3,050 milhões, deve assegurar a execução de obra de ampliação do sistema de abastecimento de água de Santa Bárbara d’Oeste, com o alteamento e novo barramento da represa de Cillo. O valor total dessa obra, superior a R$ 12 milhões, já está disponível nos cofres do DAE (Departamento de Água e Esgoto). Como o cronograma programado se estenderá para o ano de 2021, o prefeito Denis Andia afirma que a diferença de valor será prevista no orçamento do próximo ano.

Além das 10 moções já previstas na Ordem do Dia: 295 a 298/2020 e 301 a 306/2020, foram incluídas na pauta de votação e aprovadas as moções: 310 e 311/2020.

As sessões ordinárias no Legislativo barbarense estão sendo realizadas de maneira remota em virtude das recomendações de prevenção à propagação do novo coronavírus. O atendimento presencial ao público na sede da Casa de Leis está interrompido, mas o contato pode ser feito via site oficial, através do link “Fale Conosco”, e pelo telefone (19) 3459-8900, por meio do qual o munícipe pode agendar horário para protocolo. O expediente está reduzido entre meio-dia e 17h, com regime de teletrabalho sempre que possível, assim como revezamento entre funcionários.