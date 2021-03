Santa Bárbara. Vereadores aprovam atividade física como essencial

Os vereadores barbarenses aprovaram três projetos de lei e 14 moções, durante a 8ª Reunião Ordinária do ano, realizada nesta terça-feira (09 de março). Em virtude das recomendações das autoridades sanitárias e do Plano SP, com o intuito de evitar a propagação da Covid-19, a sessão foi realizada por videoconferência, com transmissão, ao vivo, pela Santa Bárbara FM (95,9MHz), pelo site www.camarasantabarbara.sp.gov.br e pelas páginas da Câmara no Facebook (@camaradesbo) e no Youtube (@cmsbo).

Inicialmente, foi aprovado o Projeto de Lei nº 13/2021, de autoria do vereador José Luís Fornasari, o Joi (PV), que dispõe sobre a denominação da rua 4 do loteamento Jardim Carolina como rua Vereador Alziro Graciani. O homenageado, falecido em 2000 aos 77 anos, ocupou uma cadeira no Legislativo barbarense de 1956 a 1959.

Em seguida, foi aprovado o Projeto de Lei nº 27/2021, assinado pelo vereador Bachin Jr. (MDB), que reconhece a prática da atividade física e do exercício físico, ministrados por profissional de Educação Física, como essenciais para a população. O documento segue agora para sanção ou veto do prefeito Rafael Piovezan.

Por fim, os parlamentares aprovaram o Projeto de Lei nº 32/2021, também do vereador Joi Fornasari, que altera a Lei Municipal nº 4.028/2018, com a finalidade de dispensar novo laudo médico para renovação de cadastro e do cartão de estacionamento das pessoas portadoras de deficiências permanentes.

