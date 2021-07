Santa Bárbara vai ter Centro de Equoterapia

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, anunciou nesta sexta-feira (15) a construção do Centro de Equoterapia do Município. O espaço será implantado em área anexa ao Viveiro Municipal, no bairro São Joaquim, e atenderá principalmente crianças e adolescentes que tenham como indicação médica o tratamento com a Equoterapia.

A Equoterapia é um método terapêutico que utiliza o cavalo dentro de uma abordagem interdisciplinar nas áreas de saúde, educação e equitação, buscando o desenvolvimento biopsicossocial de pessoas com deficiência e/ou com necessidades especiais.

As obras terão início nas próximas semanas, contemplando estacionamento, área administrativa, a arena e as baias dos animais. O projeto é pioneiro levando-se em consideração sua implantação em áreas públicas e os pacientes a serem atendidos no Centro de Equoterapia serão encaminhados pela Secretaria de Saúde do Município.

“Terá início nos próximos dias a construção do Centro de Equoterapia de Santa Bárbara d’Oeste. Será em área anexa ao Viveiro Municipal, no bairro São Joaquim. O terreno já está preparado, com toda terraplanagem realizada para o começo da obra. O Centro de Equoterapia Municipal – com estrutura 100% pública – é um espaço inédito na história da nossa cidade e também na região. Mais um projeto executado com muito carinho e amor, pensando no melhor da nossa gente”, comentou o prefeito Rafael Piovezan.