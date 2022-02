Santa Bárbara vai ter batalha de rimas e poesia aberta ao público

Intitulado de “Batalha do CEU”, o CEU das Artes de Santa Bárbara d’Oeste tem recebido mensalmente o evento gratuito e aberto ao público. O objetivo é dar prioridade a artistas regionais e poetas, onde os adversários têm como foco as palavras e a informação. A última edição ocorreu em janeiro e o próximo encontro será no dia 26 de fevereiro, das 16 às 22 horas, na pista de skate do CEU, na Rua Argeu Egídio dos Santos, 100, no Planalto do Sol II.

Para ganhar essa batalha, é preciso ter pensamento rápido, agilidade nas palavras e a capacidade de convencer o público e os jurados. Para mais informações, a organização mantém atualizado o perfil no Instagram @batalhaceuarts

Confira também as oficinas realizadas em Santa Bárbara d’Oeste com inscrições abertas neste mês e programação cultural de fevereiro:

– BIBLIOTECA CENTRAL, CENTRO CULTURAL E BIBLIOTECA “PROF. LÉO SALLUM” E CEU DAS ARTES

Oficina de Teatro de Sombras | Valter Luiz Pamfilio Valverde

Início das inscrições: 20/1

Inscrições pelo e-mail: [email protected]

Início das aulas: primeira quinzena de fevereiro

O projeto é dividido em 3 oficinas, sendo:

Público Alvo: crianças e jovens de 8 a 15 anos

Local: CEU das Artes

Quantidade de alunos: 20

Público Alvo: Jovens e adultos acima de 16 anos

Local: Centro Cultural e Biblioteca “Prof. Léo Sallum”

Horário: terças-feiras à noite

Quantidade de alunos: 20

Público Alvo: professores e artistas em geral

Local: Biblioteca Central

Quantidade de alunos: 20

Finalização: segunda quinzena de abril

– CEU DAS ARTES

Oficina Madeira de Cordas – Violão | Ygor Gualiume

Início das aulas 11 de fevereiro ⁣

Turma 1 às sextas-feiras, das 18 às 19 horas

Turma 2 às sextas-feiras, das 19 às 20 horas

Localização: Sala Multiuso do CEU

Inscrições gratuitas

A partir dos 12 anos de idade

Oficina de Teatro de Sombras | Valter Luiz Pamfilio Valverde

Início das aulas 23 de fevereiro ⁣

Turma 1 (8 a 15 anos), das 17h30 às 19h30

Turma 2 (a partir dos 16 anos), das 19h30 às 21h30

Localização: Sala multiuso do CEU

Inscrições gratuitas

A partir dos 8 anos de idade

Batalha do CEU – batalha de rimas e poesia

Dia 26 de fevereiro, das 16 às 22 horas⁣

Localização: Pista de skate do CEU

Atividade gratuita

Classificação: livre

Aulas de Passinho | Amigos do Flashback

Terças-feiras, das 20h às 21h30⁣

Localização: Quadra de esportes do CEU ⁣

Programação gratuita

Classificação: livre

Aulas de Ginástica | Professora Simone

Terças e quintas-feiras, das 7h30 às 8h30⁣

Localização: Quadra de esportes do CEU ⁣

Atividade gratuita

Aulas para turmas (adulto)

Aulas de Xadrez | Professor Cleber

Segundas e quartas-feiras, das 9h30 às 11 horas⁣

Localização: Sala multiuso do CEU

Atividade gratuita

A partir dos 8 anos, sem limite de idade

– CENTRO CULTURAL EDGARD TRICÂNICO D’ELBOUX

Projeto – Sem preguiça

Terças e quintas-feiras, às 7h30 (Melhor Idade) ⁣

Atividade gratuita (com agendamento)

Classificação: livre⁣

Oficina Ballet Clássico | Juliana Daniel

Quartas e sextas-feiras, das 16 às 17 horas (de 5 a 7 anos)

Quartas e sextas-feiras, das 17 às 18 horas (de 8 a 10 anos)

Inscrições: (19) 99168.1043

Classificação: livre⁣

Oficina Dança do Ventre | Juliana Daniel

Sextas-feiras, das 17 às 18 horas

Sábados, das 8 horas às 9h30

Inscrições: (19) 99168.1043

Classificação: acima de 15 anos

– CENTRO CULTURAL E BIBLIOTECA PROFº LÉO SALLUM

Oficina Madeira de Cordas – Violão | Ygor Gualiume

Início das aulas 10 de fevereiro ⁣

Turma 1 às quintas-feiras, das 19 às 20 horas

Turma 2 às quintas-feiras, das 20 às 21 horas

Inscrições gratuitas pelo (19) 3457.4627 (WhatsApp) – https://is.gd/2UyaxB

A partir dos 12 anos de idade

Oficina “Preciso te ouvir” – Teatro para crianças | Marcela Isler

Início das aulas 05 março

Turma 1 (7 a 9 anos) aos sábados, das 9 às 12 horas

Turma 2 ( 10 a 12 anos) aos sábados, das 13 às horas

Inscrições gratuitas (19) 3457-4627 (WhatsApp) – https://is.gd/2UyaxB

A partir dos 7 anos de idade

Oficina de Violão Brasileiro | Daniela Smanioto

Início das aulas 07 de fevereiro ⁣

Turma 1 às segundas-feiras, das 17 às 19 horas

Turma 2 às quintas-feiras, das 19 às 21 horas

Inscrições encerradas

A partir dos 12 anos de idade

– CASA DO ARTESÃO “SR. ROLDÃO DE OLIVEIRA”

Rua João Lino, 362 – Centro

Produtos dos artesãos

Até o dia 26 de fevereiro

De terça a sábado, das 9 às 17 horas

Peças de R$ 10 a R$ 280

Peças Artesanais – Decoração | Marisa Yukiko Ueda Okuro

Início das inscrições:

De 31/1 a 8/2 – Turma 3 e 4.

Inscrições pelo WhatsApp (19) 9.89762193 ou pelo e-mail: [email protected];

Dia das oficinas: Sextas-feiras

Turma 1 (das 9h às 12h): Dias 04/02, 11/02, 18/02, 25/02 e 04/03;

Turma 2 (das 14h às 17h): Dias 04/02, 11/02, 18/02, 25/02 e 04/03;

Turma 3 (das 9h às 12h): Dias 11/03, 18/03, 25/03, 01/04 e 08/04;

Turma 4 (das 14h às 17h): Dias 11/03, 18/03, 25/03, 01/04 e 08/04;

Público-alvo: Mulheres entre 40 e 65 anos;

Quantidade de alunos por turma: 6 alunos;

Finalização: No último encontro de cada turma será realizado a entrega de certificado de conclusão da oficina e exposição das peças artesanais produzidas nas aulas.

– TEATRO MUNICIPAL “MANOEL LYRA”

Festival Pop Arte 2022

Fevereiro a março

Terças, quintas-feiras e sábados

Sempre às 20 horas

Preços populares a R$ 10 (inteira) e a R$ 5 (antecipado/meia entrada)

Programação: www.culturasbo.com

– ATELIÊ MÃOS DE ANJO – MIMOS COM ARTE

Peças Artesanais – Datas Comemorativas | Sérgio Luiz Fronza

Inscrições:

De 31/1 a 14/2 – Turmas 3 e 4.

As inscrições podem ser feitas pelo e-mail: [email protected];

Dias das oficinas:

Turma 1 (das 9h às 12h): Dias 17/01, 24/01, 31/01, 07/02 e 14/02;

Turma 2 (das 14h às 17h): Dias 17/01, 24/01, 31/01, 07/02 e 14/02;

Turma 3 (das 9h às 12h): Dias 21/02, 28/02, 07/03, 14/03 e 21/03;

Turma 4 (das 14h às 17h): Dias 21/02, 28/02, 07/03, 14/03 e 21/03;

Público-alvo: Mulheres entre 30 e 60 anos;

Quantidade de alunos por turma: 5 alunos;

Finalização: No último encontro de cada turma será realizado a entrega de certificado de conclusão da oficina e exposição das peças artesanais produzidas nas aulas.

Endereços: