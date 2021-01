Santa Bárbara vacinou 598 profissionais da saúde

A vacinação contra a Covid-19 continua em Santa Bárbara d’Oeste. Conforme diretrizes do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde, os profissionais de Saúde que atuam na linha de frente do combate ao Coronavírus são os primeiros imunizados.

Até o momento receberam a primeira dose da vacina 598 profissionais da Saúde.

O Município de Santa Bárbara d’Oeste recebeu do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado de Saúde 2.760 doses da vacina, sendo 1.560 da Coronavac e 1.200 de Oxford. As doses das vacinas são enviadas para todo o Brasil em lotes com quantidades reduzidas.

A prioridade da vacinação é dos profissionais de Saúde – sobretudo os que atuam em locais onde há o atendimento de casos da Covid-19 (Hospital Santa Bárbara, Hospital de Campanha e demais estruturas da rede municipal de Saúde).

Após os profissionais de Saúde, a população idosa receberá as doses da vacina – em esquemas de vacinação que serão divulgados pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria de Estado da Saúde.