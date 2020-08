Santa Bárbara ganha unidade do Poupatempo a partir de outubro

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Denis Andia (PV), anunciou nesta quinta-feira que a cidade vai ganhar uma unidade do Poupatempo. A previsão de funcionamento é para outubro.

O anúncio de novas unidades do Poupatempo foi feito pelo governador do Estado de São Paulo, João Doria (PSDB). Diversas cidades receberão a unidade que deverá atuar junto aos Detrans.

Veja o anúncio de Denis:

“Santa Bárbara d’Oeste passará a contar com uma unidade do PoupaTempo – programa de atendimento oferecido pelo Estado de São Paulo que agiliza e desburocratiza a vida do cidadão.

As tratativas tiveram início no dia 29 de Julho, em São Paulo, e foram confirmadas hoje pelo governo estadual – uma solicitação antiga que agora é atendida. Valeu a pena insistir!