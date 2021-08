Santa Bárbara tem webinar sobre pessoas desaparecidas

A Escola do Poder Legislativo Barbarense (EPLB) promove, na quarta-feira (25 de agosto), a partir das 15h, webinar com o tema “Pessoas Desaparecidas: relatos e orientações”, com a participação da fundadora da Associação Mães da Sé, Ivanise Esperidião da Silva Santos, e a Capitã da Polícia Militar de Santa Bárbara d’Oeste, Carolina Pádua Rosa.

O objetivo do encontro é trazer à tona a experiência de pessoas que possuem alguém em estado de desaparecimento, bem como orientar e divulgar os procedimentos corretos de busca a essas pessoas desaparecidas.

Esse evento virtual gratuito dispensa inscrição prévia, é aberto ao público e conta com transmissão ao vivo pelo perfil da EPLB no Youtube (https://cutt.ly/EPLB) e certificado de participação pelo sistema Sympla. A realização tem o apoio a Polícia Militar de Santa Bárbara d’Oeste e da Associação Mães da Sé.

EPLB – Instituída por meio da Resolução nº 01/2018, a EPLB oferece suporte de natureza técnico-administrativa às atividades da Câmara Municipal. Por isso, essa escola tem como principal interesse a realização de programas de capacitação de servidores, agentes políticos e de educação para a cidadania.