Santa Bárbara tem recorde de mortes da Covid

Santa Bárbara d’Oeste registrou oito mortes da Covid 19 esta quarta-feira, novo recorde de registros diários. A cidade chegou a 238 vítimas fatais por conta da pandemia do novo Coronavírus (Covid-19). Abaixo segue a atualização total desta quarta-feira (06 de janeiro de 2021). A vizinha Americana registrou 3 mortes esta quarta.

• 1615 casos suspeitos

• 8358 casos confirmados em pacientes moradores de Santa Bárbara d’Oeste e 36 de moradores de outros municípios

• 7635 casos curados

• 30577 casos descartados

• 238 óbitos confirmados

• Nenhum óbito suspeito

• 25 óbitos descartados

Consideram-se como casos suspeitos aqueles notificados como Síndrome Gripal, Síndrome Respiratória Aguda Grave e que estejam dentro dos critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde desde o início da pandemia.

Sobre os óbitos:

Homem, 56 anos, morador da região do Jardim Europa (Óbito em 04/01/2021)

Mulher, 68 anos, moradora da região do Planalto do Sol 2 (Óbito em 04/01/2021)

Homem, 40 anos, morador da região do Jardim Europa (Óbito em 05/01/2021)

Homem, 70 anos, morador da região do Jardim Esmeralda (Óbito em 05/01/2021)

Mulher, 99 anos, moradora da região central (Óbito em 05/01/2021)

Mulher, 86 anos, moradora da região do São Fernando (Óbito em 05/01/2021)

Homem, 56 anos, morador da região do Vista Alegre (Óbito em 06/01/2021)

Mulher, 88 anos, moradora da região do São Fernando (Óbito em 06/01/2021)