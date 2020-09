Santa Barbara tem mais três mortes da COVID

O Município de Santa Bárbara d’Oeste informa a atualização de casos do Coronavírus (Covid-19) nesta quinta-feira (24 de setembro de 2020).

Nenhum óbito foi registrado nesta data. O Informe Epidemiológico contabiliza 3 óbitos dos dias 14 e 17 de setembro. Sendo assim, o Município registra:

• 1150 casos suspeitos

• 5381 casos confirmados em pacientes moradores de Santa Bárbara d’Oeste e 35 de moradores de outros municípios

• 5094 casos curados

• 16715 casos descartados

• 166 óbitos confirmados

• Nenhum óbito suspeito

• 20 óbitos descartados

Consideram-se como casos suspeitos aqueles notificados como Síndrome Gripal, Síndrome Respiratória Aguda Grave e que estejam dentro dos critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde desde o início da pandemia.

Sobre óbitos:

Homem, 84 anos, morador da região do Planalto do Sol 1 (Óbito em 14 de setembro de 2020)

Homem, 80 anos, morador da região do Jardim Esmeralda (Óbito em 17 de setembro de 2020)

Mulher, 61 anos, moradora da região do Planalto do Sol 2 (Óbito em 17 de setembro de 2020)