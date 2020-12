Santa Bárbara tem mais cinco mortes causadas pela Covid-19

O Município de Santa Bárbara d’Oeste informa a atualização de casos do Coronavírus (Covid-19) nesta segunda-feira (14 de dezembro de 2020).

• 1732 casos suspeitos

• 7236 casos confirmados em pacientes moradores de Santa Bárbara d’Oeste e 35 de moradores de outros municípios

• 6680 casos curados

• 27059 casos descartados

• 207 óbitos confirmados

• Nenhum óbito suspeito

• 23 óbitos descartados

Consideram-se como casos suspeitos aqueles notificados como Síndrome Gripal, Síndrome Respiratória Aguda Grave e que estejam dentro dos critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde desde o início da pandemia.

Sobre óbitos:

Homem, 59 anos, morador da região do 31 de Março (Óbito em 11 de dezembro de 2020)

Homem, 72 anos, morador da região do São Fernando (Óbito em 12 de dezembro de 2020)

Homem, 79 anos, morador da região central (Óbito em 12 de dezembro de 2020)

Mulher, 79 anos, moradora da região do Jardim Esmeralda (Óbito em 14 de dezembro de 2020)

Mulher, 64 anos, moradora da região do Jardim Esmeralda (Óbito em 14 de dezembro de 2020)