Santa Bárbara tem final de semana da dança

Faltam poucos lugares. Estão disponíveis os últimos ingressos para a reabertura do Teatro Municipal “Manoel Lyra” de Santa Bárbara d’Oeste com apresentações da São Paulo Companhia de Dança (SPCD) – corpo artístico da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo, gerida pela Associação Pró-Dança e dirigida por Inês Bogéa – nesta sexta-feira (13) e sábado (14), às 19h30, com entrada franca.

Os espetáculos acontecem mediante reserva de ingressos pelo site www.ingressodigital.com. Seguindo os protocolos governamentais estabelecidos de enfrentamento à Covid-19, será obrigatório o uso de máscaras pelo público e a ocupação da plateia estará limitada a 42% da capacidade total, garantindo o distanciamento entre as poltronas.

As apresentações em Santa Bárbara d’Oeste são viabilizadas pela Lei de Incentivo à Cultura, com patrocínio de Itaú, apoio de CDF, parceria institucional da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Santa Bárbara d’Oeste e realização da Associação Pró-Dança/São Paulo Companhia de Dança, Governo do Estado de São Paulo por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e Secretaria Especial da Cultura (Ministério do Turismo, Governo Federal).

Protocolo Sanitário do Teatro Municipal “Manoel Lyra”:

• É obrigatório o uso de máscara, aferição de temperatura e higienização com álcool gel;

• A conferência de ingressos acontece de forma visual, sem contato manual por parte do atendente;

• A capacidade de público do Teatro Municipal “Manoel Lyra” foi reduzida para 42% do total de acomodação (255 lugares);

• A capacidade dos camarins foi reduzida para 60% do total de acomodação;

• Medidas de distanciamento foram adotadas na plateia, sendo: bloqueio de duas poltronas lateais e poltronas das fileiras inferior e frontal que cercam acentos reservados;

• É obrigatório acomodar-se na poltrona marcada no ingresso;

• Tratando de familiares e habitantes de uma mesma residência, limitado a 2 pessoas, a distância mínima entre eles não será aplicável. Todavia, eles deverão respeitar a distância mínima de segurança em relação aos demais presentes;

• Não é permitido intervalo durante o espetáculo para que não haja movimentação do público;

• É obrigatório o uso de máscaras pelos artistas na área de camarins e circulação, respeitado também o limite mínimo de distanciamento entre pessoas;

• É vedada a participação de pessoas da plateia no palco durante a apresentação, bem como fotos com artistas. Ao final do espetáculo não é permitido o ingresso do público ao palco bem como qualquer tipo de reunião de pessoas que gere aglomeração;

• Após o término, a saída será conduzida pela equipe da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

Ingressos esgotados

Estão esgotados os ingressos para o espetáculo gratuito Verdades Tropicais. A obra de dança contemporânea será apresentada neste domingo (15), às 16h30, de forma presencial, na Usina Santa Bárbara – seguindo os protocolos do Plano São Paulo.

O “Verdades Tropicais” é um projeto do Laboratório da Dança Fernanda Araújo inscrito e aprovado pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Economia Criativa, pelo ProAC Editais nº 3 de 2019 – Referente a primeiras obras de dança, apoio da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste e conta com a produção de Thaís Godoy, coreografia de Eduardo Menezes e direção geral e artística de Fernanda Araújo.