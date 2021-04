Santa Bárbara tem crescimento de 20% de MEIs

Mais de 2 mil empreendedores de Santa Bárbara d´Oeste formalizaram seus negócios durante a pandemia. Os dados divulgados pelo Portal do Empreendedor, do Governo Federal, indicam um crescimento de 20% em registros de MEIs (Microempreendedor Individual), com 2004 novos MEIs de março de 2020, que registrava 9.747 MEIs, a março de 2021, que registrou 11.751 MEIs.

Mesmo em período de pandemia, os dados do Desenvolvimento Econômico são positivos em Santa Bárbara d’Oeste. Além do aumento de MEIs, outro ponto de destaque é a geração de empregos com carteira assinada.

Foram 741 empregos com carteira assinada durante o mês de fevereiro de 2021, conforme dados divulgados pelo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), órgão vinculado ao Governo Federal. Já nos primeiros dois meses de 2021 foram registrados 1061 empregos com carteira assinada, enquanto que nos últimos 12 meses Santa Bárbara d’Oeste abriu 1180 postos de trabalho com carteira assinada. Ressalta-se ainda que o Município fechou o ano de 2020 com a geração de 731 empregos com carteira assinada – melhor desempenho anual desde o ano de 2013.

“A nossa cidade se transformou nos últimos 8 anos. O momento agora é de avançar ainda mais e inovar nas ações de Desenvolvimento Econômico. Temos realizado um trabalho incansável para atrair cada vez mais empresas e oportunidades para Santa Bárbara d’Oeste. Todo o esforço realizado permite um cenário extremamente positivo na abertura de empresas e na geração de empregos. Santa Bárbara está em um tempo de inovação, apresentando uma grande capacidade com relação à infraestrutura, serviços públicos disponibilizados e todas as características necessárias para o desenvolvimento econômico e social”, comentou o prefeito Rafael Piovezan.

Serviços à disposição do cidadão

O Município de Santa Bárbara d’Oeste oferece capacitação e atendimento aos empreendedores por meio do Desenvolve S.Bárbara, localizado no Villa Multimall (na Rua do Ósmio, 975 – paralela a Avenida Santa Bárbara), no Mollon, com ações que atendem tanto empresários quanto trabalhadores:

• A Sala do Empreendedor oferece auxílio para abertura, alteração, declaração, boleto e baixa pelos telefones (19) 3499.1113 | (19) 3499.1115 (WhatsApp/Telefone).

• O Sebrae Aqui ajuda no plano de negócio, com capacitação, oficinas e consultoria. O atendimento é pelos telefones (19) 3499.1012 | (19) 3499.1013 | (19) 98858.5475 (WhatsApp).

• O Banco do Povo está à disposição para o microempreendedor com crédito a taxas atrativas para o início do negócio. O contato é (19) 3499.1010 (WhatsApp/Telefone).

• A Casa do Trabalhador reúne todas as vagas de emprego das empresas do Município. O setor também pode ser procurado pelos empresários interessados em divulgar suas oportunidades de trabalho. Os telefones são (19) 3499.1015 (WhatsApp/Telefone) – para munícipes que procuram por vagas de emprego – e (19) 3499.1116 (WhatsApp/Telefone) – para empresários que desejam divulgar vagas.

• A Incubadora de Empresas “José João Sans” tem como objetivo aumentar as chances de sucesso de novas empresas, incubando e introduzindo novas corporações na economia local, desenvolver iniciativas competitivas e gerar novos empregos. A Incubadora de Empresas está localizada na Rua Tupis, 1633, Jardim São Francisco. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3455.1040. O equipamento é mantido pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, Unimep (Universidade Metodista de Piracicaba), Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) e Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo).