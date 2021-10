Santa Bárbara tem 629 pessoas na fila de cirurgia de catarata

Em resposta ao Requerimento nº 650/2021, de autoria do vereador Carlos Fontes (PSL), aprovado na Câmara durante a 26º Reunião Ordinária, em 27 de julho último, a Prefeitura informa que 629 pessoas aguardam pela cirurgia de catarata em Santa Bárbara d’Oeste, lembrando que o procedimento é realizado tanto pela Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde (CROSS), como pelo Município.

No documento enviado ao Legislativo, a secretária municipal de Governo, Patrícia Marques de Martinho, esclarece que “a Prefeitura pretende dar continuidade nas cirurgias de catarata assim que houver queda dos casos de Covid no Estado de São Paulo, o que já vem ocorrendo, reflexo do avanço da campanha de vacinação e das estratégias de prevenção e enfrentamento da doença”.

Carlos Fontes conta que vem sendo procurado por muitas pessoas que aguardam na fila para fazer a cirurgia de catara, algumas há oito anos, “desesperadas pela demora e correndo o risco de perder a visão”. “Além deste requerimento, protocolei moção de apelo para que o Município seja mais incisivo na cobrança à Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo por uma força-tarefa para zerar a fila da cirurgia de catara em Santa Bárbara d’Oeste”, diz o vereador, que lamentou a redução de repasses estaduais para a Saúde durante audiência pública realizada na casa de Leis no final de setembro.

“Estou orientando esses pacientes a entrarem com processo de judicialização, uma liminar através da OAB – Ordem dos Advogados do Brasil, contra a Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo para conseguir a realização da cirurgia. Caso contrário, ficarão anos e anos na fila, e muitos poderão até perderão a visão enquanto esperam”, conclui Carlos Fontes.