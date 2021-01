Santa Bárbara suspende volta às aulas em 1º de fevereiro

Devido a reclassificação do Plano São Paulo, divulgado pelo Governo do Estado nesta sexta-feira (22), que coloca a região nas fases laranja e vermelha, a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste informa que a retomada das aulas presenciais prevista para dia 1º de fevereiro está suspensa. Uma nova data será avaliada seguindo as diretrizes do Plano São Paulo e as orientações da Secretaria de Saúde que analisa a situação da pandemia no Município.

Mesmo com a medida, o trabalho de reorganização das escolas continua. Equipes gestora e de apoio retornaram nesta quarta-feira (20) ao trabalho presencial nas unidades da Rede Municipal. Diversas melhorias e intervenções continuam a serem realizadas nas escolas para adequar o ambiente escolar às normas de segurança previstas pela Vigilância Sanitária. As escolas permanecem abertas de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas.