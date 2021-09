Santa Bárbara participa do Circuito Sesc de Artes

Santa Bárbara d’Oeste está participando da edição on-line do Circuito Sesc de Artes 2021 que segue até dia 19 deste mês, abrangendo outras 156 cidades do Estado de São Paulo. Disponível no www.circuito.sescsp.org.br, o Circuito de Santa Bárbara conta com atividades gratuitas em Teatro, Circo e Dança em suas diversas expressões, além de conteúdos sobre história e memória local, gastronomia e turismo.

A programação conta com a participação de profissionais, instituições, grupos, coletivos e artistas que atuam nacionalmente, muitos deles nascidos nos municípios paulistas, a exemplo de nomes como Ignácio de Loyola Brandão, Reynaldo Gianecchini, Maria Gadú, Kamau, Daniel Munduruku, Renato Teixeira, Marcia Kambeba, Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto, Roberta Estrela D’Alva, Marcelo D’Salete, Conceição Evaristo, Renato Janine Ribeiro, Siba e Museu Casa de Portinari, entre outros.

O convite ocorreu na semana passada em reunião realizada no Centro de Memórias “Historiador Antônio Carlos Angolini”, com representantes do Sesc e Sindicato do Comércio Varejista de Campinas. Também no encontro foi entregue ao secretário de Esportes, Vinicius Furlan, a Cartilha do Guia Virtual de Exercícios ao Ar Livre que já está sendo instalado nas Academias ao Ar Livre de Santa Bárbara d’Oeste.

“Santa Bárbara d’Oeste sempre manteve um ótimo relacionamento com o Sincomércio e Sesc, oportunizando que diversas iniciativas fossem realizadas. O reflexo do trabalho sério e comprometido do prefeito Rafael Piovezan, com as instituições garantiu mais uma vez que o município fosse contemplado com iniciativas de relevância no Estado de São Paulo”, ressaltou o secretário de Cultura e Turismo, Evandro Felix.

Confira a programação de Santa Bárbara do Circuito Sesc de Artes 2021:

Cabaré Cirqu&Tal – MB Circo

Batalha de MCS CPBMC – Circuito Paulista de Batalha de Mcs, Max B.O, Gabi Nyarai, Clara Lima e Kamau

Dramaturgia e O Corpo Afetivo de Palhaça/O/E – Exercício Cênico Aberto Richard Riguetti

Dramaturgia e O Corpo Afetivo de Palhaça/O/E Richard Riguetti e Michel Robim

A Beleza do Ridículo – Exercício Cênico Aberto Naomi Silman

A Beleza do Ridículo – Introdução à Palhaçaria Naomi Silman

Práticas para reencantar o mundo – Narrativas Coreográficas on-line – Performance Cibele Ribeiro

Práticas para reencantar o mundo – Narrativas Coreográficas on-line – Vivências Cibele Ribeiro

Cinema Negro Brasileiro – Apagamento, Interseções e Retomada – Carol Rodrigues, Joel Zito Araújo e Michel Carvalho

#ÉCoisaDaqui: Breve Inventário Afetivo da Cultura da Gente

São Paulo, Sociedade Anônima (Cine Circuito da Madrugada) Luiz Sérgio Person

Person (Cine Circuito da Madrugada) Marina Person

A Marvada Carne (Cine Circuito da Madrugada) André Klotzel

Toada para José Siqueira (Cine Circuito da Madrugada) Eduardo Consonni e Rodrigo T. Marques

Por onde anda Makunaíma? (Cine Circuito da Madrugada) Rodrigo Séllos

Selvagem (Cine Circuito da Madrugada) Diego da Costa

Miúda e o guarda-chuva (Cine Circuito) Amadeu Alban

Mapas afetivos (Cine Circuito) André Deak e Felipe Lavignatti

Saudade Mundão – Julia Hannud e Catharina Scarpellini Franca

Os Caubóis do Apocalipse (Cine Circuito) Diego da Costa

Diálogos sobre Gestão Cultural – Ana Paula do Val, Bianca Santana, Danilo Cymrot, Danilo Santos de Miranda, Diogo de Moraes Silva, Guilherme Varella, Isaura Botelho, Maíra da Rosa, Maria Carolina Vasconcelos Oliveira, Rodrigo Gerace, Silvana Meireles, Thiago Carrapatoso e Tiaraju Pablo D’Andrea

O Barato de Iacanga (Sessão Especial Cine Circuito) Thiago Mattar

Guia Virtual de Exercícios ao Ar Livre

Estimular a prática de atividade física com orientações aos usuários. Cada aparelho de ginástica das 69 academias da cidade está recebendo um adesivo com código QR Code que dá acesso a vídeos curtos e práticos para a pratica correta das atividades.

Para utilizar o serviço, a pessoa pode ler o código fixado no aparelho com a câmera do celular ou aplicativo que possibilita a leitura. Após isso, o vídeo é disponibilizado imediatamente e mostra em detalhes o uso correto do equipamento. Assim o usuário pode executar o exercício daquele equipamento e realizar o mesmo procedimento nos demais aparelhos.

No total, 57% dos locais já receberam os adesivos de QR Code. O Guia Virtual de Exercícios ao Ar Livre foi desenvolvido pelo Sesc Campinas (Serviço Social do Comércio) em parceria com o SindiVarejista (Sindicato do Comércio Varejista) e prefeituras da Região Metropolitana de Campinas (RMC).