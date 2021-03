Santa Bárbara segue desinfectando ruas e locais de grande circulação

Com o objetivo de reduzir o risco de contaminação do Coronavírus (Covid-19), a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste segue com a desinfecção de ruas e locais de grande circulação. Nesta segunda-feira (22), no período da noite, os serviços foram realizados na Zona Leste e na Área Central.

O cronograma prevê o trabalho no entorno de postos de saúde, prontos-socorros, praças, bancos, supermercados, farmácias, Terminal Urbano, entre outros.

A desinfecção com hipoclorito de sódio é realizada com caminhões e servidores com roupas de proteção.