Santa Bárbara segue com ações de combate ao Aedes aegypti

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste segue com as ações de combate ao Aedes aegypti. As atividades são realizadas de forma ininterrupta, mesmo no período de quarentena para o enfrentamento do Coronavírus (Covid-19). A Secretaria de Saúde reforça que o serviço de controle do vetor é considerado essencial, visando evitar o aumento do número de casos de dengue e de outras arboviroses.

Nesta semana as equipes já estiveram nos bairros Bela Vista, São Francisco, Cândido Bertine, Centro, São Fernando, Gerivá, Santa Rita, Jardim dos Cedros e Jardim Mariana. Durante as visitas, os agentes têm adotado todos os cuidados necessários às medidas de prevenção relacionadas ao Coronavírus, inclusive não entrando em imóveis que tenham pessoas acima de 60 anos – neste caso orientam pelo portão.

A Prefeitura orienta a população a receber os agentes de controle de endemias para obter informações importantes sobre medidas simples que podem prevenir doenças graves e reforça que todas as ações que o Município promove são gratuitas e que não realiza nenhum serviço, como nebulização, limpeza de calhas ou de caixas d’água, mediante cobrança de taxas. Em caso de dúvidas, é essencial entrar em contato com a Divisão de Controle de Vetores do CCZ (Centro de Controle de Zoonoses), pelo telefone 3463-8099 ou pelo e-mail: [email protected].

Caso a pessoa apresente sintomas como febre, dor de cabeça, dor no fundo dos olhos, manchas no corpo e dores nas articulações, deve procurar a unidade de saúde mais próxima da sua residência e não se medicar por conta própria, sem antes consultar o médico, já que alguns medicamentos podem agravar a doença.