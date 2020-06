Santa Bárbara segue com ações de combate à dengue

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste segue com as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti. As atividades são realizadas de forma ininterrupta mesmo no período de quarentena para o enfrentamento do Coronavírus (Covid-19), já que o serviço de controle do vetor é considerado essencial, visando evitar o aumento do número de casos de dengue e de outras arboviroses.

Nesta segunda-feira (15), as equipes da Prefeitura atuaram nos bairros Planalto do Sol II, Augusto Cavalheiro, Batagin, Vila Rica e Residencial Furlan, realizando visitas casa a casa, controle de criadouros e serviços de nebulização. Na semana passada as ações ocorreram no Jardim das Orquídeas, Terrazul, São Joaquim, Santa Rosa, San Marino, Conjunto dos Trabalhadores, 31 de Março, Jardim Laranjeiras e Vila Oliveira.

Durante as visitas, os agentes têm adotado todos os cuidados necessários às medidas de prevenção relacionadas ao Coronavírus (Covid-19), inclusive não entrando em imóveis que tenham pessoas acima de 60 anos – neste caso orientam pelo portão.

A Prefeitura orienta a população a receber os agentes de controle de endemias para obter informações importantes sobre medidas simples que podem prevenir doenças graves. A Administração reforça que todas as ações que o Município promove são gratuitas e que não realiza nenhum serviço, como nebulização, limpeza de calhas ou de caixas d’água, mediante cobrança de taxas. Em caso de dúvidas, é essencial entrar em contato com a Divisão de Controle de Vetores do CCZ (Centro de Controle de Zoonoses), pelo telefone 3463-8099 ou pelo e-mail: [email protected].

Caso a pessoa apresente sintomas como febre, dor de cabeça, dor no fundo dos olhos, manchas no corpo e dores nas articulações, deve procurar a unidade de saúde mais próxima da sua residência e não se medicar por conta própria, sem antes consultar o médico, já que alguns medicamentos podem agravar a doença.