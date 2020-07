Santa Bárbara segue apostando em manutenções

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste segue com diversas frentes de serviços na cidade. Nesta semana, equipe atuou na manutenção de galeria de águas pluviais de 1,5 metros de diâmetro na Rua do Centeio, no Jardim Esmeralda. A via segue interditada nos próximos dias.

Os serviços de capinação e limpeza foram realizados em diversas ruas e áreas do Jardim São Fernando, Residencial Furlan, Dona Margarida, Parque Zabani, Conjunto Roberto Romano e áreas próximas ao Corredor Metropolitano.

Outra frente de serviço segue com o desassoreamento do Ribeirão dos Toledos, no Jardim Batagin. Já a limpeza de boca de lobo foi executada no Bosque das Árvores, Residencial Furlan, Jardim Belo Horizonte, Jardim Europa, São Camilo e Vila Sartori.

O serviço de tapa buraco foi realizado nas ruas Prudente de Moraes, no Centro, José Luiz Covolan e Paulo Godoy, no Residencial Furlan, do Petróleo, no Jardim Pérola, Cristóvão Colombo, na Vila Mariana e Ribeirão Preto, no Jardim Esmeralda.