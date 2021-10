Santa Bárbara sedia seletiva da seleção Brasileira de Rugby

Santa Bárbara d’Oeste recebeu neste domingo (17) a seletiva de jogadores e jogadoras para as categorias de base da Confederação Brasileira de Rugby (CBRu). O treinamento ocorreu no Centro Social Urbano, reunindo atletas de Santa Bárbara e de clubes da região e cidades do Estado de São Paulo. O evento teve o apoio da Seme (Secretaria Municipal de Esportes) de Santa Bárbara d’Oeste.

A seletiva contou com 90 inscritos e foi conduzida por quatro representantes da Confederação Brasileira de Rugby, além de 15 treinadores, preparadores físicos, managers e demais integrantes dos clubes participantes. O treino realizado também serviu como preparatório para a disputa do Campeonato Brasileiro de seleções regionais que acontecerá em 2022.

“Santa Bárbara d’Oeste está sempre aberta e receptiva às boas iniciativas esportivas. O nosso objetivo é valorizar todas as modalidades, oferecendo diversas alternativas de esporte e lazer à população barbarense”, comentou o secretário de Esportes, Vinícius Furlan.