Santa Bárbara reúne academias pra falar de cuidados antes da reabertura

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste promoveu nesta sexta-feira (23) reunião com academias e outros estabelecimentos similares do Município para intensificação das medidas restritivas previstas na fase de transição do Plano São Paulo. O objetivo principal foi ampliar o diálogo e a parceria com esse segmento, visando fortalecer o cumprimento das medidas sanitárias vigentes no Município para combate à pandemia da Covid-19, em virtude da autorização para reabertura destes estabelecimentos a partir deste sábado (24).

O encontro ocorreu no Anfiteatro Municipal “Detinha Dagnoni” e reuniu representantes de setores da Administração e de academias, estúdios de pilates e de ginástica funcional, escolas de natação e de ginástica e crossfit. O encontro foi conduzido pela secretária de Saúde, Lucimeire Coelho Rocha, seguindo todos os protocolos sanitários.

Na reunião, houve explanação sobre os números da pandemia, próximos passos do Município no enfrentamento da Covid-19, prosseguimento das medidas restritivas, ampliação da estrutura de Saúde do Município, aumento do número de leitos de UTI na rede pública, entre outras ações e orientações.

Também foi reforçado que o horário de funcionamento e a capacidade de ocupação nesta fase de transição devem ser respeitados, seguindo as medidas restritivas baseadas nos Protocolos do Plano São Paulo e Notas Técnicas da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), entre outras normas sanitárias.

Em documento entregue a todos os representantes dos estabelecimentos foram detalhadas orientações sobre distanciamento social, higiene pessoal, limpeza dos ambientes, comunicação e monitoramento das condições de saúde, entre outras.