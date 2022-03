Santa Bárbara retoma vacinação infantil nas escolas na segunda

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste retoma na próxima segunda-feira (7) a vacinação infantil contra a Covid-19 nas escolas. A iniciativa, promovida pelo Governo do Estado de São Paulo na última semana em parceria com os municípios, prosseguirá na cidade com a adesão de mais três unidades escolares, Emei “Profª Eny Carvalho de Andrade” e Emefeis “Dona Bininha” e “Profª Antônia Dagmar de A. Rosolen”, conforme cronograma abaixo. O objetivo é aumentar a cobertura vacinal entre as crianças de 5 a 11 anos.

Apenas as crianças matriculadas nas unidades escolares que serão ponto de vacinação poderão receber o imunizante. Nas próximas semanas a ação será estendida para outras escolas.

Para vacinar, os pais ou responsáveis devem acompanhar as crianças ou assinar o termo de assentimento que deverá ser entregue no ato da vacinação pela pessoa nomeada pelos pais. A mesma se responsabilizará pela criança enquanto é imunizada e observada na unidade escolar por 20 minutos.

O termo de assentimento pode ser consultado no site da Prefeitura: www.santabarbara.sp.gov.br. É necessário também obrigatoriamente apresentar documento com foto do responsável e certidão de nascimento ou RG, CPF e caderneta de vacinação da criança.

Até o momento, Santa Bárbara já vacinou 7.040 crianças de 5 a 11 anos com ou sem comorbidades e com deficiência permanente, representando 45,5% de cobertura vacinal deste público. O Município conta com um público estimado de 15.460 crianças nessa faixa etária aptas a receber o imunizante.

A Prefeitura ressalta aos pais e responsáveis a importância da imunização de todas as crianças elegíveis para fornecer proteção individual contra Covid-19, preservar aquelas que ainda não entraram na faixa etária da campanha e diminuir a circulação do SARS-CoV-2 e suas variantes.

Além disso, os pais ou responsáveis devem ficar atentos ao prazo para segunda dose das crianças. Para aquelas vacinadas com Pfizer/Biontech são oito semanas (56 dias). Já com a Coronavac/Butantan são 28 dias.

No Município 722 crianças já receberam a segunda dose e estão com o esquema vacinal completo. Vale ressaltar que as doses a serem aplicadas em cada público são definidas previamente pela Secretaria de Estado da Saúde.

A Prefeitura orienta ainda para que as pessoas continuem evitando aglomerações e mantenham as medidas – como o uso de máscaras e álcool em gel para higienização das mãos.

Confira as escolas e horários:

– 07/03 (segunda-feira)

EMEI “Profª Eny Carvalho de Andrade”

Rua Finlândia, 111 – Jardim Europa

Manhã: 8 às 11h30

– 08 e 09/03 (terça e quarta-feira)

Emefei “Profª Maria Martiniano Gouveia Valente – Dona Bininha”

Rua Padre Arthur Sampaio, 571 – Conjunto Roberto Romano

Terça-feira / Manhã: 8 às 11h30

Quarta-feira / Tarde: 13 às 16h

– 09 e 10/03 (quarta e quinta-feira)

Emefei “Profª Antônia Dagmar de A. Rosolen”

Rua México, 220 – Vila Sartori

Quarta-feira / Tarde: 13 às 16 horas

Quinta-feira / manhã: 8 às 11h30

Além da ação nas escolas, a vacinação contra Covid-19 de crianças de 5 a 11 anos com ou sem comorbidades e com deficiência permanente segue nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde). Sem agendamento, a campanha infantil continua em três unidades: Regional Zona Sul (Santa Rita) e Centro de Saúde 2 (Linópolis), de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 15 horas, e Cidade Nova, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h30, conforme lista abaixo.

Locais e horários:

UBS da Cidade Nova

Rua do Algodão, 1.441, Cidade Nova – Telefone: 3457.4856 / 3457.8054

De segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h30

UBS Regional Zona Sul

Rua José Calixto, 100, Santa Rita – Telefone: 3454-5178 / 3463-5468

De segunda a sexta-feira, das 7h30 às 15 horas

Centro de Saúde 2

Avenida Sábato Ronsini, 203, Vila Linópolis – Telefone: 3454.1107

De segunda a sexta-feira, das 7h30 às 15 horas

O Plano de Vacinação no Município é desenvolvido com cronograma de prioridades, seguindo diretrizes do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde e mediante envio e disponibilidade de doses. Em caso de dúvidas, a pessoa pode entrar em contato, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas, pelo telefone 3455.1654.