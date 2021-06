Santa Bárbara retoma vacinação 43 a 49 anos neste sábado

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste retoma neste sábado (26) a imunização contra Covid-19 para pessoas entre 43 e 49 anos (sem comorbidades). Nesta sexta-feira (25) o Município recebeu um novo lote com 2.910 vacinas contra a Covid-19 da Pfizer, destinado a esta faixa etária. Sem a necessidade de agendamento, esse público deverá apresentar o CPF e comprovante de endereço em seu nome.

Neste sábado a vacinação ocorrerá das 8 às 13 horas, nos ginásios municipais “Djaniro Pedroso” (Rua Prudente de Moraes, 250, Centro), e “Mirzinho Daniel” (Rua Bororós, s/nº, Jardim São Francisco), e na Casa de Maria (Rua Mococa, 510, Jardim das Laranjeiras), sendo destinada também aos outros públicos já inseridos na Campanha.

Para agilizar o processo de identificação e vacinação, é recomendado o pré-cadastro no site Vacina Já (www.vacinaja.sp.gov.br), do Governo do Estado de São Paulo, a todos os públicos que vêm sendo inseridos no calendário de imunização.

Mesmo para quem havia se cadastrado no site Vacina Covid-19, da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, é recomendado realizar o cadastro no Vacina Já, do Governo Estadual. Vale ressaltar que o cadastro não é um agendamento para a vacinação.

O Plano de Vacinação no Município é desenvolvido com cronograma de prioridades, seguindo diretrizes do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde e mediante envio e disponibilidade de doses.

Em caso de dúvidas sobre a vacinação contra a Covid-19 no Município, a pessoa pode entrar em contato, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas, pelo telefone 3455.1654.